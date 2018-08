Un texte de Lise Millette

En prenant part à la campagne Stratos de l’Agence spatiale canadienne, le groupe de Val-d’Or pourra tester un prototype de satellite mis au point par Nanikana (ProtosAT-3b) ainsi qu’une sonde stratosphérique (Otachi-7). Différentes mesures de télémétrie seront aussi effectuées.

Nous, on ne veut pas garder ça, nous ne sommes pas une compagnie, nous sommes un organisme à but sans lucratif qui est là pour faire avancer la science et donner des outils. En bon Québécois, on veut ouvrir la trail aux autres qui pourraient nous suivre en arrière ou embarquer avec nous autres , a affirmé le président de Nanikana aérospatiale, Jean-François Nadeau.

Le projet tisse une collaboration toute particulière avec l’Agence spatiale canadienne. L’envergure d’un tel partenariat est toutefois une manière de prouver qu’il est possible, avec de modestes moyens, de développer des technologies de pointe. Nanikana est une organisation sans but lucratif qui compte sur l’implication de nombreux amateurs. S’ils ont tous leurs forces et leurs compétences, ils sont d’abord motivés par un désir de défricher de nouvelles avenues pour la région.

C'est aussi pour démontrer aux gens de la région que nous sommes capables en Abitibi-Témiscamingue de ce genre de science là, de ce genre de projet là Jean-François Nadeau, président de Nanikana aérospatiale

Nanikana aérospatiale a l’habitude d’insuffler le désir de rêver et de susciter la curiosité chez les jeunes afin de les intéresser à la science.

C’est leur montrer que si tu as un rêve, que tu es prêt à travailler et que tu veux t'investir, eh bien c'est possible. Ça rejoint aussi nos interventions dans les écoles. On visite gratuitement les écoles et on leur donne des ateliers sur les fusées et l'aérospatiale , d’ajouter M. Nadeau.

Rendre la technologie accessible

Avec ce projet de satellite et de sonde, l’équipe de Nanikana aimerait démocratiser encore davantage les espaces de communication. Cela n’est pas sans rappeler la volonté exprimée par Google et Facebook de trouver des manières de rendre Internet accessibles – et gratuitement – dans des collectivités éloignées.

Effectivement, c'est bien sûr dans une proportion moindre que Google ou Facebook, mais c'est dans la même optique de démocratisation de l'espace et des communications radio , appuie Jean-François Nadeau.

Les essais de la mission Stratos s’effectueront à partir de la base de lancement de ballons stratosphériques de Timmins, en Ontario. La première fenêtre d'opportunité pour le lancement commence le 6 août.

C'est vraiment une question de météo, de vents au sol et de vents en altitude. Un ballon de l'Agence spatiale canadienne c'est énorme. On parle de la hauteur de la tour du CN par une largeur de trois arénas. C'est plusieurs millions de mètres cubes d'hélium alors ils ne veulent pas que ça retombe n'importe où. La fenêtre de lancement commence le 9 et c'est n'importe quand entre le 9 et le 19 août , complète le président de Nanikana.0

Il sera possible de visionner des capsules sur cette mission sur la page Facebook de Nanikana aérospatiale.