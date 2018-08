« C'est un projet qui se veut un soutien aux citoyens qui veulent organiser une fête, connaître leurs voisins », explique Fabien Dubois, chef de division aux loisirs et à la vie communautaire.

Le programme n'est pas nouveau. Certains arrondissements offraient déjà une aide pour l'organisation de fêtes de quartier, le programme est maintenant uniformisé.

« On a bonifié l'aide qui était apportée », poursuit-il. Les subventions sont de 125 $ ou 200 $, selon l'aide demandée.

« Le citoyen peut obtenir 200 $ et venir chercher un certain nombre de matériel directement au bureau. Ou on peut lui livrer du matériel et à ce moment-là il a 200 $ », précise-t-il.

La Ville a investi 20 000 $ dans l'achat d'équipements. Selon les premières estimations, le programme coûtera environ 10 000 $ par année.