L’homme de 1,70 mètre (5 pieds 8 pouces) et de 72 kilogrammes (160 livres) a les cheveux courts, gris, et les yeux verts. On peut le reconnaître à ses sourcils fournis.

La dernière fois qu’il a été vu, M. Hade portait un chandail à manches courtes de couleur jaune avec image de baleine, des shorts beiges de style bermuda et des espadrilles.

Les proches du septuagénaire ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

La SQ indique que les recherches reprennent dimanche matin pour le retrouver.