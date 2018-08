L’exposition itinérante, créée en Allemagne, fait partie du Plan d’action du G7 pour lutter contre la pollution marine. Elle a déjà fait étape dans quatre capitales européennes et aux États-Unis.

Quatre conteneurs d’expédition maritime sont aménagés avec des équipements scientifiques, des lecteurs vidéo interactifs, et de nombreux divers objets en plastique ramassés sur les plages.

L’exposition est gratuite et est conçue pour sensibiliser les plus jeunes sur le problème de la pollution marine.

Il y a environ 8 millions de tonnes de plastique qui se retrouvent dans l’océan chaque année. Cela représente l’équivalent d’un conteneur entier rempli de plastique déversé dans les mers et océans toutes les deux secondes. Julia Schnetzer, scientifique du projet Labo des plastiques océaniques

L'exposition permet de suivre le trajet d'un sac plastique dans l'océan. Photo : @JuliaSchnetzer/Twitter

Des conséquences désastreuses pour la vie marine et la végétation

« Lorsque les sacs en plastique flottent dans l’océan, les tortues pensent que ce sont des méduses et elles les ingèrent. Elles deviennent malades et deviennent des proies faciles », explique Mme Schnetzer.

Elle ajoute que les vagues de sacs en plastique finissent également dans l’estomac des baleines, les condamnant à une mort lente faute de pouvoir s’alimenter correctement.

La majorité du plastique est si petit qu’il est invisible à l’oeil nu, et les effets à long terme de l’ingestion de microplastique par les poissons et les algues ne sont toujours pas connus.

Mme Schnetzer raconte que les enfants sont souvent choqués par ces découvertes à l’exposition.

Elle espère que le message va les inciter à réutiliser et recycler davantage et faire du bénévolat pour des opérations de nettoyage, et éventuellement s’orienter vers des métiers qui cherchent des solutions à ce problème.