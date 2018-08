Hector, dont les vents sont passés de 210 km/h à 205 km/h (représentant le passage de la catégorie 4 à la catégorie 3) se dirige vers l’ouest à une vitesse de 19 km/h. Il devrait maintenir sa trajectoire et légèrement augmenter sa vitesse, selon le Centre national des ouragans (NHC).

Hector devrait s’affaiblir durant les prochains jours, mais il sera toujours considéré comme un ouragan majeur lorsqu’il aura atteint le bassin Pacifique central dimanche soir ou lundi matin, ajoute le NHC.

L’ouragan se trouve à environ 2200 km, au sud-est des îles d’Hawaï. Pour le moment, rien ne garantit qu’il frappera ou frôlera les côtes du sud de l’île d’Hawaï mercredi, a indiqué un météorologue du Centre des prévisions météo du Service de national de météorologie à University Park, au Maryland.

Aucune alerte ouragan n’a encore été émise à Hawaï.

La rencontre de deux forces de la nature

Toutefois, selon certaines prévisions, le volcan en éruption Kilauea se trouve dans la trajectoire d'Hector, qui le frapperait de plein fouet. Kilauea répand des coulées de lave sur son flanc est depuis le 3 mai, qui détruisent des centaines de maisons sur leur passage.

Les scientifiques ne s’entendent toutefois pas sur les conséquences que provoquerait la rencontre de ces deux forces de la nature.

Certains estiment que la pression atmosphérique très basse apportée par un ouragan pourrait provoquer une éruption volcanique. D’autres pensent que l’intense chaleur du volcan (plus de 1200 degrés Celsius) pourrait intensifier la puissance d’un cyclone.

Quand bien même ces hypothèses se vérifient, la rencontre entre un ouragan et un volcan en éruption aurait des répercussions sur l’environnement et la population autour du volcan, déjà touchés par l’éruption volcanique. Les vents violents pourraient soulever des nuages de cendres et de débris et entraîner les coulées de boue brûlantes.