Un texte d'Alix Villeneuve

Ils attendaient de la pluie et peut-être même des orages. Ils ont eu droit plutôt à du soleil et très peu de vent, samedi, retardant la première course de plus d'une heure.

« Patience, de la patience! Ça vient avec le sport, des fois il y a trop de vent, des fois il n’y en a pas assez », raconte Tara McCaully, une bénévole originaire de la Nouvelle-Écosse.

Difficile de faire la course avec une mer d'huile. Des vents d’environ quatre noeuds (7 km/h) sont nécessaires pour faire la course. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Le vent s'est finalement pointé le bout de son nez en début d'après-midi, apportant avec lui une fraîcheur qui a dissipé la chaleur qui plombait sur la baie.

La compétition peut finalement commencer.

Les pilotes doivent jouer avec de nombreux cordages pour diriger leur voilier. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

« On place les bouées dans le vent, donc la première étape de la course, c’est de naviguer près du vent pour te rendre à cette première bouée », explique Joffre Thériault, le directeur de l'événement.

Pour éviter que la direction du vent n'avantage des bateaux s'ils sont à gauche ou à droite de la bouée à atteindre, celle-ci doit être régulièrement ajustée pour être parfaitement contre le vent.

C'est sur ce bateau que les officiels et les bénévoles coordonnent la course. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Joffre et son équipe ne peuvent pas gérer la course sur la terre ferme. Ils le font donc directement sur l'eau, sur le committee boat, que l'on pourrait traduire par, le bateau du comité.

Les officiels, on est ici, le jury est ici, c’est le centre d’opération de cette course. Joffre Thériault, directeur de l'événement

L'organisation compte faire plusieurs courses, selon ce que la météo permet. Plus il y en a, plus les pilotes ont d'occasions d'améliorer leur cote pour être ensuite qualifiés à des compétitions de plus grandes envergures.

Joffre Thériault coordonne la compétition à bord d'un bateau ancré dans la baie. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Trois types de voiliers étaient en compétition, les 420, pilotés par deux personnes, les Lasers, manoeuvrés en solitaire par des adultes et des adolescents et les Optimist, pour les plus jeunes.

La compétition est organisée par l'association de voile du Nouveau-Brunswick.

Des enfants seuls sur leur bateau

Être seul sur un bateau au beau milieu de l'eau, ce n'est pas réservé aux adultes et aux adolescents. Des jeunes, certains de neuf ans, avaient aussi leur propre course.

Les courses pour les plus jeunes se tenaient toutefois à l'écart de celle des plus vieux. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Voir ses deux jeunes filles manoeuvrer leur bateau de façon autonome procure un grand sentiment de fierté pour Tara McCaully.

Elles peuvent aller dans leur propre véhicule toutes seules et doivent tenter leur chance par elle-même Tara McCaully, bénévole

Tara McCaully, originaire de la Nouvelle-Écosse, transporte du matériel à l'organisation à l'aide de son bateau pneumatique. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Pour elle, qui voyage souvent par bateau, naviguer c'est une affaire de famille. « C’est juste d’être sur l’eau, l’océan... »

« Pour mes enfants, je pense que c’est important parce qu’ils ne sont pas à la maison sur les médias sociaux tout le temps, c’est juste une bonne santé pour eux »

Les voiles colorées sont ajoutées lorsque les navires voguent dos au vent pour maximiser la poussée. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Les courses continuent dans la journée de dimanche. Espérons pour eux que le vent ne soit pas aussi timide que samedi avant-midi.