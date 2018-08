Le président américain a reconnu l’ampleur de la catastrophe qui frappe la Californie dans une déclaration dimanche matin. La reconnaissance de désastre majeur permettra ainsi aux résidents et aux commerces de la région de bénéficier de fonds fédéraux débloqués par la Maison-Blanche, de l’aide alimentaire et de divers autres programmes d’assistance.

Samedi, les autorités avaient annoncé que l’incendie Carr, l'un des plus destructeurs de l'histoire de l'État, avait fait une septième victime sans donner plus de détails. Une grand-mère et ses deux petits-enfants ont déjà péri dans l’incendie, de même que deux pompiers.

Les pompiers continuent de combattre les brasiers, attisés par de forts vents, et de plus en plus de résidents sont appelés à évacuer leur demeure.



L’incendie Carr se trouve à 162 km au nord de Sacramento, selon un porte-parole de la société Pacific Gas and Electric Company.



Deux autres incendies, qui font rage dans les comtés de Mendocino, Lake et Colusa, à 145 km au nord de San Francisco, ont progressé fortement au cours des dernières heures.



En date de samedi, ils couvraient 81 500 hectares. Les pompiers disent n’en maîtriser que 34 %.

Cette année, les incendies ont dévasté plus de terrain que d'ordinaire durant la « période des feux », a déclaré Ken Pimlott, directeur de Cal Fire (California Department of Forestry and Fire Protection), lors d'une conférence de presse.

« La saison des feux vient juste de commencer. Nous avons l'impression d'être au pic de la saison, alors qu'en fait, c'est la situation que nous observons en début de saison », a-t-il dit.

Le gouverneur de la Californie, Jerry Brown, s'est rendu samedi sur certains emplacements en proie aux flammes.



« [Ces incendies] s’inscrivent dans une tendance, qui va devenir la nouvelle norme avec laquelle il faudra apprendre à vivre », a-t-il affirmé.



Au cours de la semaine, les feux qui font rage en Californie ont brûlé près de 117 300 hectares, soit plus que le double de la moyenne qu’a connu l’État au cours des cinq dernières années à la même période, selon Cal Fire.



Les feux de Mendocino couvrent pour leur part l'équivalent de plus des deux tiers de la superficie de Los Angeles. Ils ont entraîné l'évacuation de plus de 20 000 habitants et détruit au moins 100 bâtiments. De nouvelles évacuations ont été ordonnées samedi après-midi.