Texte et photos de Pascale Fontaine

La chanteuse Blondie. Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

La chanteuse Blondie et son message pro-environnement. Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

Blondie

Blondie a chanté ses plus grands succès, dont la célèbre chanson Heart of Glass. La chanteuse en a également profité pour faire passer un message à saveur environnementale, en pleine journée de canicule, samedi.

L'artiste Bahamas. Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

Bahamas

Plus de deux millions de personnes par mois écoutent sa musique sur Spotify et pourtant Bahamas demeure une star canadienne peu connue. Le son de sa guitare, planant et enveloppant, a bercé la foule d'Osheaga en fin d'après-midi.

La chanteuse Lights. Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

Lights

Une performance bourrée de vitamine C du côté de Lights, en début de deuxième journée à Osheaga.

Laura Pregolizzi, alias LP. Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

LP

L'artiste LP, de son vrai nom Laura Pregolizzi. était elle aussi de la partie et a fait retentir sa voix sur le site du festival.

Des festivalières sous la pluie. Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

La pluie a joué les trouble-fête, mais l'ondée n'a pas découragé les festivaliers. Le poncho de plastique était de mise en début de journée, mais il a rapidement été remisé avec le retour du soleil.

Chronixx sur scène. Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

Chronixx

L'artiste reggae Chronixx et sa musique aux accents roots est arrivé sur scène en même temps que le soleil. Le chanteur jamaïcain est l'un des artistes les plus en vue de la scène reggae actuelle.

Le trio Paupière. Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

Paupière

Le trio montréalais Paupière a lancé la deuxième journée d'Osheaga devant quelques dizaines de festivaliers qui ont bravé la pluie.

Promenade pendant le festival. Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

Certains ont décidé de profiter de la fraîcheur des cours d'eau entourant le site du festival.

Camille Poliquin. Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

Laurence Lafond-Beaulne, du duo Milk and Bone. Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

Milk & Bone

Le duo électropop montréalais Milk & Bone, composé de Camille Poliquin et de Laurence Lafond-Beaulne, était de retour sur scène après avoir offert une prestation, la veille, sur la scène Perrier.

Le rappeur Loud. Photo : Radio-Canada/Denis Wong

Loud

La foule a attendu le rappeur Loud de pied ferme. L'une des étoiles les plus brillantes du rap québécois leur a rendu la pareille avec une prestation solide et énergique.