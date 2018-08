Une soixantaine de pêcheurs étaient au rendez-vous pour la troisième édition du tournoi de pêche avec remise à l'eau à la rivière à Mars.

L’événement, qui s'est tenu samedi à La Baie servait pour la première fois à amasser des fonds pour une bonne cause.

« Comme nouveauté pour la troisième année, on voulait avoir une cause », explique le directeur adjoint, Pierre-Luc Champagne.

Contact nature Rivière-à-Mars souhaite aménager un accès à la rivière pour les personnes à mobilité réduite, afin qu'elles puissent elles aussi pêcher le saumon.

« Ça peut être pour des gens qui n'ont jamais pêché le saumon, pourquoi pas! Quand on ne peut pas, pourquoi pas avoir un endroit où on peut le faire? Il y a des gens qui ont déjà pêché le saumon qui ne peuvent plus le faire, et ça, c'est épouvantable! », explique la coprésidente d'honneur, Suzanne Beaudet.

Un pêcheur au saumon dans la rivière à Mars Photo : Radio-Canada

C'est à la fosse numéro 32 que se fera l'aménagement pour les personnes à mobilité réduite. Il s'agit d'un investissement d'environ 25 000 $. Pierre-Luc Champagne, directeur adjoint de contact nature

S'il s'agit d'une façon de faire une bonne action, c'est surtout par plaisir que les pêcheurs ont pris part à l'activité.

« On se retrouve sur le bord de la rivière avec un sport qu'on adore, puis on rencontre des amis. Aujourd'hui en plus c'est pour une bonne cause, c'est génial. S'ils arrivent à faire de bons résultats avec ça, ça va être intéressant », raconte un pêcheur.

L'organisation espère répéter l'événement l'an prochain, avec une nouvelle cause à soutenir.

D'après le reportage de Sarah Pedneault