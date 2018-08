Environnement Canada indique qu'une masse d’air humide se déplacera dans le sud de la province et pourrait y rester jusqu’à l’arrivée d’un front froid mardi.

L’agence fédérale avertit aussi que la température pourrait atteindre 31 °C ou plus dimanche et lundi et qu’elle ne devrait pas descendre à moins de 20 °C la nuit.

De telles températures représentent des risques pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes plus âgées, les gens souffrant de maladies chroniques et ceux qui font de l’exercice à l’extérieur.