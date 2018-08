Un texte Brigitte Dubé



Selon le coordonnateur de l’événement, Mathieu Trépanier, tout le monde peut y trouver son compte.

On a un kiosque de sanglier , donne-t-il en exemple. Manger un wrap de sanglier avec une bonne bière locale, ce n’est pas tous les jours qu’on peut faire ça. C’est un exemple de la variété qu’on veut présenter.

Le chef de renommée internationale, Jean Soulard, a donné un atelier de cuisine très couru. Il a cuisiné des produits cultivés en Matanie.

L'ancien chef du Château Frontenac est un amoureux des produits québécois. Chaque fois qu'on lui en donne l'occasion, il prend son bâton de pèlerin pour prêcher leurs vertus.