Hier (vendredi), nous avons eu les premiers résultats des échantillons ici même à Beni. Nous savons déjà que maintenant on a eu trois cas à l'hôpital de Beni qui sont positifs et six autres à Mangina (une bourgade située à 30 km) , a assuré samedi le directeur général de la lutte contre la maladie, le Dr Ndjoloko Tambwe Bathé.

Nous enclenchons toutes les machines qu'il faut pour endiguer l'expansion de l'épidémie à Beni. Nous ne sommes qu'au troisième jour de l'organisation de la riposte. Nous ne pouvons pas vous dire qu'il y a une bonne évolution ou non, pour la simple raison que nous sommes en train de faire l'état des lieux , a-t-il précisé.

Trois de ces malades auraient perdu la vie, rapporte l'Associated Press.

La plus récente éclosion survient à peine une semaine après que le gouvernement national eut annoncé la fin d'un autre épisode de fièvre hémorragique dans le Nord-Ouest, qui aurait fait 33 morts.

Selon les autorités sanitaires, il n'y a pas lieu de penser que les deux éclosions sont liées.

Jusqu'à maintenant, 879 personnes étant entrées en contact avec des patients atteints d'Ebola ont été identifiées, a fait savoir le ministère de la Santé. Retrouver ces gens, toutefois, pourrait s'avérer difficile dans cette région du pays, en raison de la densité de population et de la présence de dizaines de groupes de miliciens.

La survenue d'une nouvelle épidémie dans une zone de conflit inquiète au plus haut point l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Sur l'échelle du degré de difficulté, tenter d'éteindre une flambée d'un pathogène mortellement dangereux dans une zone de guerre est au sommet. Peter Salama, directeur général adjoint en charge des réponses d'urgence de l'OMS

Tout comme pour l'éclosion dans l'ouest du pays, les responsables de la Santé prévoient utiliser un vaccin produit par le géant Merck auquel ils attribuent un ralentissement de la dissémination du virus après que celui-ci eut atteint une ville portuaire reliée à la capitale, Kinshasa.