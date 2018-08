Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Chaque propriétaire rencontré sur place connaît son modèle par coeur.

C'est le cas de Clément Allard, propriétaire depuis quatre ans d'une Mercury Parkland édition 25e anniversaire.

Il mentionne que son véhicule est particulièrement rare, car Ford n'avait jamais fait cette couleur-là auparavant et ne l'a jamais refaite depuis. La couleur est directement rattachée à la couleur de l'édition 25e anniversaire de Mercury.

Qui plus est, les premiers propriétaires, au moment de l'achat, on fait rajouter 31 équipements supplémentaires à la voiture. Dans le temps, c'était très rare de faire ça.

Clément Allard, fier propriétaire d'une Mercury Parkland édition 25e anniversaire Photo : Radio-Canada/Samuel Ranger

Je fais 7000 à 7500 km par été. Ce n'est pas juste pour la regarder, c'est pour l'utiliser, en profiter. Clément Allard, propriétaire d'une Mercury Parkland édition 25e anniversaire

Il ajoute que son moteur est « exceptionnel », car il porte le terme « Interceptor », un type de mécanique que Ford réserve aux voitures des forces policières.

Clément Allard le concède : la consommation d'essence finit par coûter cher. Mais ce n'est pas un frein à son plaisir. Je ne m'en plains pas, ça fait partie du plaisir de posséder une voiture antique , assure celui qui fréquente près de 25 rassemblements de voitures antiques par été.

L'intérieur d'une Mercury Parkland édition 25e anniversaire Photo : Radio-Canada/Samuel Range

Les propriétaires viennent de différents endroits au Québec. Par exemple, Gilbert Bernier est descendu de Québec pour exposer son Oldsmobile 1958. Son modèle 98 comporte « beaucoup de chrome », selon ses dires.

Gilbert Bernier pose devant son Oldsmobile 1958, modèle 98 Photo : Radio-Canada/Samuel Ranger

C'était le 50e anniversaire de General Motors en 1958 et le designer Harley Earl a dit à ses hommes de mettre du chrome. Gilbert Bernier, propriétaire d'une Oldmobile 1958

Il assure que son véhicule antique ne demande pas excessivement d'attention. On ne sort pas quand il pleut. On serre ça dans un garage. On le polit une fois par année , énumère-t-il.

Le week-end des anciennes se poursuit dimanche.