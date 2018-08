La police provinciale de l’Ontario, les services d’incendie et des ambulances ont été appelés sur la scène de l’incident peu avant 13 h samedi après-midi.

Selon le policier Ed Sanchuk, l’information reçue au début était que la fourgonnette avait fauché des gens sur la plage . Il ajoute que les services d’urgence ont constaté à leur arrivée que personne n’avait été frappé ou blessé par le véhicule.

Avertissement: cette vidée contient du langage vulgaire

Le policier raconte que des gens qui ont assisté à l’incident ont extirpé le conducteur du véhicule et l’ont retenu jusqu’à l’arrivée des policiers, qui l’ont ensuite arrêté.

Je ne peux pas réitérer suffisamment l’importance de vous assurer d’être conscient de l’environnement qui vous entoure. Ed Sanchuk, policier

Les causes de l’incident sont pour l’instant inconnues et on ignore encore si le conducteur était en état d’ébriété.