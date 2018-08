L’annonce a été faite samedi notamment sur la page Facebook de la diplomatie russe.

Il s'agit d'un poste ressemblant à celui d'« ambassadeur de bonne volonté de l'ONU » et qui « ne prévoit pas de rémunération », y est-il précisé.

J'ai toujours voulu donner le maximum pour aider à l'amélioration des relations russo-américaines , a indiqué Steven Seagal à la chaîne de télévision Russia Today.

Pendant des années j'ai travaillé sans relâche dans cette direction de manière non officielle, maintenant je suis très reconnaissant d'avoir l'opportunité de faire la même chose, mais cette fois officiellement , a-t-il ajouté.

M. Seagal a obtenu la citoyenneté russe en novembre 2016 de la part du président Vladimir Poutine.

Cette annonce survient au moment où les relations entre les États-Unis et la Russie sont des plus tendues, notamment en raison des conflits en Syrie, en Ukraine et des accusations d’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine de 2016.