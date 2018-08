Jusqu’à ces derniers jours, les terres se trouvant dans les limites de ce refuge n’étaient pas intégralement protégées, car certaines parcelles se trouvaient toujours dans les mains de propriétaires privés.

Vue aérienne de Great Pond sur l'île de Grand Manan. Photo : Nick Hawkins

C’est avec le don récent d’une propriété de 11 hectares qui appartenait à Sandy Kitchen et Earl Brewer que la protection de la Réserve d’oiseaux migrateurs (ROM) de l’île Grand Manan a été complétée.

Avec une autre résidente de Grand Manan, Arlene Small, ce couple du Nouveau-Brunswick avait confié 130 hectares à CNC l’an dernier.

Les deux propriétés les plus récemment confiées à CNC porteront le nom de Réserve naturelle commémorative Wayne B. Kitchen, en l’honneur du père de Sandy Kitchen.

Le côté est de Great Pond sur l'île de Grand Manan. Photo : Nick Hawkins

La nouvelle réserve naturelle se trouve entre les municipalités de Grand Harbour et de Seal Cove. Sur la côte sud-est de Grand Manan, contiguë au parc provincial The Anchorage, elle comporte 1 km de littoral, des landes côtières et des forêts.

Afin de fournir un habitat aux espèces sauvages, on procédera à l’ajout d’espèces indigènes sur la partie de la propriété où se trouvait autrefois une carrière de gravier.

Le bécasseau maubèche est en voie de disparition. Photo : Getty Images/Brian E. Kushner

L’île Grand Manan, au Nouveau-Brunswick, fournit des habitats à plus de 300 espèces d’oiseaux et est l’un des endroits les plus biodiversifiés en Atlantique.

Parmi celles-ci, on compte plusieurs espèces menacées, comme le goglu des prés, l’hirondelle rustique, l’hirondelle de rivage, l’engoulevent d’Amérique, la paruline du Canada et le moucherolle à côtés olive. Une autre espèce, le bécasseau maubèche, est en voie de disparition.

Conservation de la nature Canada est un organisme national sans but lucratif. Fondé en 1962, CNC a protégé près de 30 000 hectares au Canada atlantique, et plus d’un million d’hectares au Canada.