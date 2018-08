Provenant de sept pays, les participants se sont élancés sur la base militaire de Valcartier samedi, où ils ont dû parcourir 25 kilomètres.

Début du graphique (passez à la fin) C’est un départ pour la première de sept étapes de la compétition de vélo de montagne Québec Singletrack Expérience, à Valcartier. Des participants de différents pays y prennent part toute la semaine, dans différents parcours à travers la région #rcqc pic.twitter.com/GhWV1bO9yp — Nahila Bendali (@nahilab) 4 août 2018 Fin du graphique (passez au début)

La compétition, qui en est à sa deuxième année, l’organisation veut positionner Québec comme destination phare du vélo de montagne. « C’est un peu un Tour de France amateur, pour vélo de montagne », explique indique l’organisateur François Caletta.

« Notre mandat, c’est positionner Québec comme destination incontournable sur la planète de vélo de montagne »

« On répond vraiment à un besoin parce que ce genre de courses là sont très populaires partout dans le monde et on n’avait rien dans l’est du continent », poursuit-il.

Découvrir Québec

Plusieurs activités récréotouristiques se tiennent aussi en marge des compétitions afin de bien faire connaître la capitale aux participants.

« Samedi, on a fait une randonnée nocturne dans Québec. Lundi, on ira aux chutes Montmorency », explique M. Caletta.

Le Québec Singletrack Expérience se tient jusqu’à vendredi.