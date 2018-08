Le milieu artistique et culturel est en deuil. Benjamin Gaillard, sa femme et leurs deux enfants revenaient d'un périple en Floride lorsque leur voiture a été emboutie par un semi-remorque en Pennsylvanie. Le camion lourd ne s'est pas arrêté à temps. Le père et le fils sont morts sur le coup.

Pierre-Yves Villeneuve, auteur jeunesse, et sa famille accompagnaient la famille de Benjamin Gaillard pendant le voyage funeste. On a l'impression d'avoir perdu un membre de notre corps. Présentement, c'est un trou qu'on a de la misère à combler , a-t-il confié.

L'auteur jeunesse Pierre-Yves Villeneuve et sa famille accompagnaient la famille de Benjamin Gaillard pendant leur voyage aux États-Unis. Photo : Radio-Canada

Onde de choc

La nouvelle a été reçue comme une onde de choc dans le milieu artistique.

Benjamin Gaillard était actif dans le milieu théâtral franco-ontarien depuis une vingtaine d'années. Il était notamment comédien, metteur en scène, auteur, infographiste et photographe.

« Éli excellait tant au plan sportif qu'académique », selon son avis de décès. « Il aimait lire, dessiner et faire rire son entourage. »

On était complètement dévastés. Pierre-Yves Villeneuve, auteur jeunesse

La mère, Véronique Grondin, et la petite Milane ont survécu, mais doivent maintenant vivre sans la moitié de leur famille.

Elles sont fortes les deux. Milane, on la voit qui prend plus de place, à son âge, qui fait des blagues que son frère ferait. Et Veronique qui se relève rapidement, qui sait qu'elle est là pour sa fille , a dit M. Villeneuve.

L'humour, la générosité et le goût d'avancer

Benjamin était un homme lumineux, qui aimait croire en la vie. Un merveilleux acteur, qui aimait le théâtre et sa famille. Qui nous faisait aimer davantage notre métier , a soutenu Yves Turbide, un ami du défunt.

Ce qui va me manquer le plus? Ses yeux, son rire coquin, son énergie débordante. C’était un travailleur, un homme de coeur. Magali Lemel, vice-présidente de Théâtre Action, comédienne et metteure en scène

Sébastien Dijkstra abonde dans le même sens. Il était taquin, on niaisait beaucoup. Il avait un grand coeur , a confié l'ami, la voix pleine d'émotion.

Sébastien Dijkstra était le meilleur ami de Benjamin Gaillard. Photo : Radio-Canada

M. Turbide croit que Benjamin Gaillard laissera une marque chez les acteurs. Il lègue le désir de se dépasser, le désir d’aller plus loin, le désir d’être en constante recherche et de ne pas laisser les choses au hasard.

Par ailleurs, une collecte de fonds mise sur pied à la suite de l'accident a permis rapidement d'amasser plus de 30 000 $ pour soutenir les parents éprouvés.

Avec les informations de Florence Ngué-No