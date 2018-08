C'est l'occasion pour les curieux d'en apprendre plus sur le navire et sur le quotidien en mer, mais c'est surtout une opération de séduction. Les Forces armées canadiennes veulent recruter massivement. Elles cherchent notamment des femmes et des membres des Premières Nations.

Les femmes représentent 17 % des membres des Forces armées. L'équipage de certains navires n'en compte aucune, mais sur le NCSM Moncton, un matelot sur cinq est une femme.

Marilye Laplante est étudiante et réserviste. Elle passe ses étés sur un navire des Forces armées canadiennes depuis cinq ans,

« On est très bien traitées. Je n'ai jamais senti d'infériorité. J'ai tout le temps fait ma place dans mon domaine et vis à vis les gars », indique Marilye Laplante, membre réserviste des Forces armées canadiennes.

Marilye Laplante, membre réserviste des Forces armées canadiennes Photo : Radio-Canada

En ce moment, on est huit filles sur le bateau. Ce n'est pas beaucoup sur un équipage d'une quarantaine de personnes. Marilye Laplante, membre réserviste des Forces armées canadiennes

« Tous les postes au sein des Forces armées canadiennes, autant les métiers de combat que les métiers de soutient sont ouverts aux femmes », insiste Jill Marcoux, officier des affaires publique de la Réserve navale.

Jill Marcoux, officier des affaires publique de la Réserve navale. Photo : Radio-Canada

D'expérience, je crois que c'est une place de choix pour les femmes, les hommes, c'est égal pour tous. Jill Marcoux, officier des affaires publique de la Réserve navale.

Il y a au moins 10 000 postes à pourvoir au sein des Forces armées canadiennes cette année.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais