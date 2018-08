Il s’est éteint « paisiblement, à la maison, entouré de ses proches », précise son agence.

« Son charisme, sa forte personnalité, sa voix inoubliable, son intégrité, son implication dans toutes les sphères artistiques resteront dans la mémoire de tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer.

La date des funérailles sera communiquée ultérieurement. Un hommage lui sera rendu au Théâtre du Nouveau Monde.

Né le 18 janvier 1935 dans le quartier de Ville-Émard, dans le sud-ouest de Montréal, Albert Millaire est élevé par sa mère après la mort de son père alors qu'il n'avait que 11 mois.

« C'est évident que dès que ma mère a pu me laisser seul, elle est partie travailler, et moi, eh bien, je m'arrangeais », confie-t-il lors d'un entretien accordé à l'émission Montréal ce soir et diffusé en mai 1990.

L'acteur a grandi dans la pauvreté, mais pas dans l'indigence, souligne-t-il lors de la même entrevue.

Dans un quartier où les jeunes quittaient habituellement l'école après la septième année pour aller travailler, à moins de passer dans le quartier limitrophe de Saint-Henri pour suivre des cours plus avancés, Albert Millaire a la chance de suivre un cours classique.

Laissant tomber l'idée d'entrer dans les ordres, il opte pour le théâtre et entre au Conservatoire d'art dramatique du Québec.

Il fait ses débuts en 1956 et consacrera toute sa vie au théâtre.

Briller parmi les grands

Albert Millaire a été récompensé pour son interprétation dans un rôle de soutien dans la pièce Oreste: The Reality Show, de Luce Pelletier et de Serge Denoncourt, lors de la Soiree des Masques en 2005. Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

Acteur à la voix inoubliable, Albert Millaire joue les plus grands rôles au théâtre pendant des décennies : Molière, Shakespeare, Lorca, Rostand et Brecht. Du drame à la comédie, son registre est infini.

Metteur en scène et directeur artistique, Albert Millaire réalise aussi le rêve de jouer Shakespeare, en anglais, au célèbre festival de Stratford.

Le comédien ajoute une corde à son arc en cumulant des fonctions de direction dans plusieurs institutions théâtrales.

Il agira ainsi, au fil des ans, comme codirecteur et fondateur du Centre-Théâtre, directeur artistique adjoint du Théâtre d'été Chanteclerc, directeur artistique adjoint du Théâtre du Nouveau Monde, directeur artistique du Théâtre populaire du Québec, secrétaire général de l'Union des artistes et président du Conseil canadien du statut de l'artiste.

À la télévision, il a participé à plusieurs émissions : Le Volcan tranquille, Juliette Pomerleau, Le Coeur a ses raisons, D'Iberville et Le Sorcier.

Au cinéma, on a pu le voir notamment dans les films Aurore, Sur le seuil, À corps perdu et J'en suis!

Les hommages

Albert Millaire a reçu le Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène en 2006 des mains de Michaelle Jean. Photo : La Presse canadienne/Fred Chartrand

En 2002, l'artiste gagne son combat contre le cancer.

Je me suis dit ça passe ou ça casse, c’était un cancer de l’œsophage ce n’était pas bénin, c’était assez puissant. Albert Millaire

Un an plus tard, son retour sur les planches lui vaut un nouveau prix, voire une nouvelle vie.

Il recommence à enchaîner les rôles comme par le passé, tant au théâtre qu’à la télévision, dans des séries comme L’Héritière de Grande Ourse ou encore Mémoires vives.

L’artiste a remporté le prix du Meilleur rôle de soutien masculin pour son interprétation dans le téléroman Mémoires vives, au Gala des Gémeaux en 2014.

Il a également été récompensé pour son interprétation dans un rôle de soutien dans la pièce Oreste : The Reality Show, de Luce Pelletier et de Serge Denoncourt, lors de la Soiree des Masques en 2005.

Il a été décoré de l'Ordre du Canada en 1989, ainsi que de l'Ordre national du Québec en 2001.

Albert Millaire a reçu le Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène en 2006.

Le comédien a reçu le titre de Grand Montréalais dans la catégorie culturelle en 1999 et a été nommé commandeur de l’Ordre de Montréal en 2016.