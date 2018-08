De nombreux curieux immobilisent leur véhicule pour observer, et même approcher les ours dans le parc national et le long de la piste Cabot.

Les ours s'habituent aux humains et aux automobiles, comme sur cette scène croquée dans la péninsule Baie Verte, à Terre-Neuve, ce qui compromet leur sécurité. Photo : Brad Perry

Cela a pour effet de grandement ralentir la situation et de créer des embouteillages qui durent parfois jusqu’à 45 minutes, indique Erich Muntz, coordonnateur à la sécurité des visiteurs au parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton.

M. Muntz ne déplore aucun accident jusqu’à présent cet été, mais dit que quelques-uns ont été évités de justesse.

Les ours s'habituent aux véhicules et aux êtres humains, à plus forte raison lorsque ces derniers les nourrissent. Ceci compromet leur sécurité et celle des visiteurs, souligne de son côté Darlene Doucet, porte-parole de Parcs Canada à Chéticamp, en Nouvelle-Écosse.

À ce sujet, M. Muntz rappelle aux visiteurs qu’il est strictement interdit de nourrir les animaux dans les parcs nationaux, et que les contrevenants s’exposent à de lourdes amendes.

Il y a davantage d'ours noirs aperçus en bordure de la route le long de la piste Cabot, au Cap-Breton, cet été. Photo : Associated Press/Glenn Adams

Le phénomène des embouteillages causé par des automobilistes voulant observer les ours n’est pas nouveau, mais il s’est accentué cette saison.

Lorsque l’on aperçoit un ours dans cette région, il est recommandé de ralentir et d’allumer ces clignotants d’urgence, mais il ne faut surtout pas arrêter ou sortir de son véhicule, indique Erich Muntz.