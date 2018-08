« On est vraiment surpris, mais agréablement surpris », s’enthousiasme le chef de mission de la délégation estrienne, Nicolas Vanasse.

« En athlétisme et en vélo de montagne, les deux équipes ont livré d’impressionnantes performances », poursuit-il. Deux records ont d'ailleurs été battus en athlétisme : lors du 400 mètres haies par Félix-Antoine Lamirande, et lors du relais 4X400 mètres pour Félix-Antoine Lamirande, Ismaël Léveillé-Sanchez, Alex Larochelle et Benjamin Martin.

La « profondeur » des équipes a aussi impressionné le chef de mission.

« Il n’y a pas seulement les médailles qui comptent aux Jeux, il y a un système de pointage. Tous les résultats nous permettent d’amasser des points et nos équipes de vélo de montagne et de cycliste ont fini deuxième parmi toutes les régions », souligne-t-il.

Un athlète qui se distingue

Le choix du porte-drapeau estrien s’est arrêté sur Médéric Carrier. « Il était présent sur l’ensemble des Jeux : cyclisme sur route et vélo de montagne. Le jeune homme de 14 ans est vraiment impressionnant sur son vélo », note M. Vanasse.

Médéric Carrier (à gauche) est monté sur la deuxième marche du podium à l'épreuve du sprint au cyclisme sur route, le 1er août. Photo : Facebook: Jeux du Québec-Région Estrie

L’athlète a récolté cinq médailles - trois en vélo de montagne et deux en cyclisme -, mais ce n’est pas seulement ses performances qui ont dicté la décision.

« On l’a sélectionné aussi pour son attitude exemplaire durant l’ensemble des Jeux. Il a été un leader positif pour l’ensemble de la délégation », assure le chef de mission.