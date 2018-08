Ces travaux ont aussi pour objectif de rappeler l’importance du partage de la route entre les différents usagers du réseau routier.

La Ville rappelle que si la sécurité des piétons et cyclistes doit faire l’objet d’une prudence accrue de la part des conducteurs, les adeptes de vélo et du transport actif se doivent également de respecter le Code de la sécurité routière, et plus particulièrement les arrêts obligatoires et les feux de circulation.

Des bandes cyclables feront leur apparition de même que des symboles de vélos au sol. L’emplacement des espaces de stationnement sera également tracé dans quelques secteurs au cours des prochains jours.