L’entreprise a confirmé vendredi en soirée la quantité de mazout ayant fui d’une conduite extérieure qui relie un réservoir à la centrale.

Selon le distributeur d’électricité, 95 % du mazout qui s’est déversé dans l’eau a été contenu dès le déploiement d’une première estacade flottante sur l’eau.

Les opérations de nettoyage ont commencé peu après la découverte du déversement, jeudi, par des employés effectuant une inspection de routine des installations.

Plus de 60 personnes ont travaillé au nettoyage du déversement, indique la compagnie d'électricité Nova Scotia Power. Photo : Radio-Canada/CBC/Robert Short

L’équipe d’intervention environnementale a installé trois estacades et a utilisé des camions de pompage et du matériel absorbant pour nettoyer l’eau du port. Un bateau et un hélicoptère ont aussi été déployés.

Nova Scotia Power est une filiale d’Emera, dont le siège social est à Halifax. La centrale électrique de Tufts Cove est une usine de 500 mégawatts qui fonctionne surtout au gaz naturel. Elle est située dans le port d’Halifax, du côté de Dartmouth.

La centrale de Tufts Cove dans le port d'Halifax. Photo : Radio-Canada/CBC/Robert Short

Nova Scotia Power dit mener une enquête sur cet événement.

Vendredi matin, certains rochers sur la berge étaient noirs et luisants.

Des rochers sur la berge semblaient souillés de mazout, vendredi matin. Photo : Radio-Canada/CBC/Robert Short

Une porte-parole de Nova Scotia Power, Tiffany Chase, affirme que la compagnie n’a pour le moment pas noté d’effets négatifs sur la faune marine et utilise des avertisseurs sonores pour effaroucher les oiseaux et les empêcher de s’approcher des lieux.