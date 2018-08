Le tourbillon a détruit sa résidence ainsi que d'autres maisons et cabanes.

Selon Environnement Canada, la tornade est passée peu après 21 h dans le secteur, situé à environ 165 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg.

Les dégâts de la tornade près d'Alonsa, au Manitoba Photo : Courtoisie/Scott Kehler

Le préfet d’Alonsa, Stan Asham, précise que la plupart des dégâts sont concentrés à l’est de la municipalité, dans le parc provincial Margaret Bruce qui se trouve sur les rives du lac Manitoba.



Des arbres et des poteaux électriques ont été arrachés du sol et au moins une maison près du lac ainsi que deux cabanes sur une plage privée ont été détruites. Des autocaravanes et roulottes ont aussi été renversées.

Le secteur était toujours privé d'électricité samedi matin.

Des avertissements de tornade avaient été diffusés pour le centre du Manitoba par Environnement Canada. Les alertes d’orages violents diffusées au cours de la nuit n’étaient plus en vigueur samedi matin.

Il est possible de s'informer des conditions météorologiques sur le site d'Environnement Canada.