Un texte de Lise Millette

La municipalité d’un peu plus de 1000 habitants accueille des milliers d’adeptes de carrosserie, de cylindrées, de performance et de courses de camion. Depuis jeudi, de nombreux espaces publics ont été transformés en autant de terrains de camping pour accueillir les nombreux motorisés et camionneurs qui occupent pour quelques jours dans la cour de l'école, les stationnements, les rues de la ville, sur plusieurs terrains privés.

Si le public fréquente d’abord l’événement pour les compétitions et les courses, avec ou sans charges, et les différents spectacles, le Rodéo du camion engendre aussi des retombées économiques et sociales, non seulement pour le Témiscamingue, mais pour une partie de l’Abitibi et même de New Liskeard en Ontario et pour la communauté autochtone de Timiskaming First Nation.

L'un des plus fidèles bénévoles, Luc Pagé, qui donne de son temps depuis 38 ans, est encore sur le site cette année accompagné de son petit-fils Danyk Pagé, préparant ainsi la relève.

Bénévole depuis 38 ans, Luc Pagé entraîne la relève au 38e Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord avec son petit-fils Danyk Photo : Radio-Canada/Lise Millette

Le rodéo c’est quelque chose de gros. C’est beaucoup d’ouvrage! Mais ça rapporte beaucoup d’argent… et à plusieurs aussi .

Chaque année, une partie de l’argent recueilli par l’organisme sans but lucratif est redistribué et la liste des organismes subventionnés compte notamment des Sociétés d’histoire, le Théâtre du Tandem, Mission Tournesol, la Maison des jeunes du Témiscamingue, des écoles de la région, le Comité de prévention du suicide et même l’UQAT.

Les camions sont nombreux dans la cour de l'école secondaire Rivière-des-Quinze pour la soirée Show and Shine du Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord Photo : Radio-Canada/Lise Millette

Pour le copropriétaire du Restaurant Maxime, Pierre Morais, le rodéo est un incontournable qui exige une bonne préparation.

Ça représente un surplus de travail et de revenus, des gens qui reviennent d’une année à l’autre. C’est le fun de voir revenir les gens d’une année à l’autre , confie le restaurateur.

En affaires depuis 34 ans à Notre-Dame-du-Nord, Pierre Morais n’a jamais véritablement pu vivre l’événement sur le terrain.

On n’a pas le temps de le voir passer! On ne va pas sur le terrain. Nous n’avons pas le temps, nous sommes ouverts du matin au soir et il y a des clients tout le temps , affirme M. Morais.

Au fil des ans, le restaurant s’est même adapté au volume et aux clients nombreux qui affluent, en quelques jours.

Nous avons surtout de gros matins, alors on fait le buffet et le brunch. C’est plus facile qu’à la carte. Ça va vraiment plus vite. C’est plus facile pour les gens et pour nous , continue Pierre Morais.

Originaire du Témiscamingue, mais maintenant résident de l’Abitibi, le peintre et carrossier Éric Saint-Onge voit le Rodéo du camion comme un lieu de rassemblement et de démonstration.

Le peintre-carrossier Éric St-Onge est un habitué du Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord, il pose devant un camion qui a nécessité plus de 600 heures de travail Photo : Radio-Canada/Lise Millette

Je suis passionné des camions. On en répare beaucoup dans mon atelier. Je suis partenaire avec le Centre du camion à Amos, La Sarre et Val-d’Or. On répare et peinture beaucoup de camions qui sont ici. Personnellement, j’adore venir voir le Show and Shine puisque je suis peintre-carrossier, mais c’est sûr que les courses me passionnent .

Franco Touzin : vedette locale

En marge du parcours, un nom revient régulièrement dans discussions, celui de Franco Touzin, qui semble faire l’unanimité tant au Témiscamingue que du côté ontarien.

Même son de cloche pour Simon Gélinas et Maxime Fournier d’Earlton en Ontario.

On vient pour le show, pour le fun, les événements et les courses , commence Simon Gélinas.

On parie sur les trucs et Franco Touzin est vraiment un local boy , enchaîne Maxime Fournier.

Les deux jeunes hommes ne manqueraient l'événement pour rien au monde.

Je n’ai pas manqué un rodéo depuis que j’ai 16 ans, et j’ai 24 ans , affirme Simon Gélinas.

Moi, j’étais plus jeune que ça. J’avais 7 ans la première fois et je reviens chaque année , le relance Maxime Fournier.

Le Rodéo du camion se termine le dimanche 5 août.