Il aura fallu cinq heures pour que des ouvriers puissent nettoyer cet acte de vandalisme survenu peu après minuit vendredi sur ce passage inauguré la semaine dernière.

« [Cet acte] m’a rappelé des souvenirs de mon enfance lorsque mes parents me parlaient de la Seconde Guerre mondiale et de toutes les haines », se désole Ernie Klassen qui vend des fleurs dans le quartier et qui avait participé à convaincre la Ville d’autoriser ce passage à piéton coloré.

« Je reçois beaucoup d’appui dans les réseaux sociaux et au téléphone », ajoute-t-il en plus de celui de la communauté.

Cette ville au sud de Vancouver n’est pas unique à avoir été victime d’un tel acte de vandalisme. À Surrey, de la peinture blanche a abîmé un passage à piéton arc-en-ciel 10 jours après son inauguration et celui de Salmon Arm a été récemment saccagé deux fois en deux semaines.