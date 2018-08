L’épisode va durer jusqu’à lundi et les températures dépasseront largement les 30 degrés en journée avec un indice humidex proche de 40 degrés.

Comme à chaque période de chaleur observée, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO) invite les citoyens à faire preuve de prudence pour minimiser les effets négatifs de la chaleur sur l’organisme.

Il est fortement conseillé de se maintenir hydraté en buvant de l’eau régulièrement et en limitant ses activités physiques.

Les personnes âgées, les enfants de moins de 5 ans et les personnes atteintes d’une maladie cardiovasculaire, respiratoire, rénale et mentale sont les plus exposés lors de ces périodes de chaleur.

Pour plus de renseignements sur les questions touchant la santé, vous pouvez vous adresser en tout temps au service Info-Santé en composant le 8-1-1 ou en consultant le site internet Portail santé mieux-être du gouvernement du Québec. Pour toutes urgences, composer le 9-1-1.