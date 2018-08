Tourisme Ottawa espère attirer davantage de touristes chinois en offrant des avantages aux fournisseurs de voyages et en augmentant la popularité de la capitale auprès des visiteurs.

L’association de promotion touristique de la Ville a lancé, à cet effet, un blitz publicitaire dans les villes de Beijing, Guangzhou et Shanghai la semaine dernière.

Selon Destination Canada, les touristes chinois ont dépensé 1,6 milliard de dollars au Canada en 2017, et même si les retombées économiques pour la Ville d’Ottawa ne sont pas connues, la capitale souhaite s’assurer d’obtenir une part du gâteau.

Selon les données de Tourisme Ottawa, en 2017 la Chine représente le marché touristique qui connaît la plus forte progression dans la capitale, avec 6 % de touristes chinois en plus que l’année 2016.

« De plus en plus de Chinois voyagent à l’étranger, et ces chiffres augmentent fortement. Nous voulons en profiter aussi », déclare Jantine Van Kregten, porte-parole de Tourisme Ottawa.

Tourisme Ottawa précise que malgré le fait que la Ville bénéficie d’une image assez terne à l’intérieur du Canada, ce n’est pas le cas à l’étranger.

Être la capitale veut dire quelque chose. Elle représente le pays tout entier et on peut voir un petit peu de tout le Canada ici, un grand pays, avec ses institutions nationales, ses musées, sa culture et c’est un argument vendeur sur le marché chinois Jantine Van Kregten, porte-parole de Tourisme Canada

Attirer les amis et la famille

Des touristes chinois devant le Parlement du Canada à Ottawa Photo : CBC/M.Kupfer

Pour Vicky Lee et sa famille, originaires de Kunming dans la province de Yunnan en Chine, Ottawa est une destination de voyage naturelle. Ses parents, sa grand-mère et sa tante ont fait le voyage au Canada pour rendre visite à son oncle qui s’est installé au pays il y a dix ans.

« Nous aimons les vacances et je pense que le Canada est un pays magnifique », dit-elle devant la Colline du Parlement.

Selon Jantine Van Kregten, le fait que les touristes chinois visitent de plus en plus leur famille et leurs amis installés au Canada marque le début d’une tendance, et la population sino-canadienne contribue à attirer de plus en plus de visiteurs étrangers.

« Nous voulons aussi cibler les Canadiens d’origine chinoise à Toronto et Montréal. Ils ont des amis et de la famille en Chine. Si ces touristes effectuent un long voyage pour venir au Canada, il y a de fortes chances qu’ils ne se limitent pas à une seule ville », ajoute-t-elle.

Une barrière importante persiste cependant, il n’existe pas de vols directs pour Ottawa depuis les principales villes de Chine.

Lors du récent voyage d’affaires organisé par la Ville pour promouvoir la destination Ottawa dans les trois grandes villes chinoises, les représentants de Tourisme Ottawa sont allés à la rencontre de huit fournisseurs de voyages chinois pour les encourager à proposer cette destination à leurs clients.

D'après les informations de la CBC