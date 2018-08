Texte et photos de Pascale Fontaine

La chanteuse St. Vincent. Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

St. Vincent

L'esthétisme d'un autre monde de St. Vincent – de son vrai nom Annie Clark – allait de pair avec la proposition musicale art rock de l’artiste américaine.

Le duo Chromeo. Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

Chromeo

Le duo montréalais Chromeo, qui a récemment délesté quelques concerts de son horaire surchargé, est arrivé bien en forme pour jouer ses derniers succès.

Le chanteur Matt Holubowski. Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

Matt Holubowski

Surprise pour Matt Holubowski, qui a décroché un disque d'or pour son deuxième album, Solitudes. Va-t-il chanter plus souvent en français? « My soul is anglophone », a-t-il dit.

Le groupe Yeah Yeah Yeahs. Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

Yeah Yeahs Yeahs

Bête de scène, la chanteuse des Yeah Yeah Yeahs Karen O. en a fait voir de toutes les couleurs aux spectateurs, tout en revisitant les grands succès du trio. Le groupe new-yorkais s'était produit à Osheaga en 2009.

Les festivaliers pouvaient faire un tour de manège sur le site d'Osheaga. Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

Si le soleil se faisait timide en cette première journée de concerts à Osheaga, la chaleur et l'humidité étaient bel et bien de la partie.

Le duo montréalais Milk & Bone. Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

Milk & Bone

Les filles de Milk & Bone se sont réchauffées sur la petite scène (climatisée!) Perrier avant leur premier vrai concert à Osheaga, qui aura lieu samedi.

Le duo Odesza. Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

Odesza

Le duo électro Odesza en a mis plein la vue dès la première chanson, avec toute une milice de batteurs.

Le rappeur Travis Scott a été retenu aux douanes. Il a commencé son concert avec plus d'une heure de retard. Photo : Gracieuseté - evenko/Tim Snow

Travis Scott

Viendra? Viendra pas? C'est la question que se posaient nombre de festivaliers vendredi soir alors que le rappeur Travis Scott a été retenu aux douanes. Le rappeur a commencé son concert avec plus d'une heure de retard.

Le festival se poursuit jusqu’à dimanche. Demain, Arctic Monkeys, Anderson .Paak, Dua Lipa et Tyler, The Creator sont notamment en tête d’affiche.