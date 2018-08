Les policiers souhaitent parler directement à cette source, dans l’espoir d’obtenir des renseignements qui feraient débloquer l’enquête.

La famille Jack a quitté son domicile de Prince George à l’été 1989 pour aller travailler sur un chantier forestier. Ronald et Doreen Jack étaient âgés de 26 ans à l’époque. Leurs fils, Russell et Ryan, avaient 9 et 4 ans.

Les membres de la famille Jack avant leur disparition, il y a 29 ans. Photo : GRC de Prince George

La mère de Ronald Jack est la dernière personne à avoir communiqué avec eux, lors d’un appel téléphonique le 2 août 1989.

Des milliers de documents, mais aucune piste

« Nous croyons qu’il y a des gens qui possèdent certaines informations, mais qui, pour quelques raisons que ce soit, ne se sont pas encore manifestés », soutient Craig Douglass, de la GRC de Prince George.

« Nous aimerions que ces gens nous contactent pour que nous puissions résoudre ce mystère qui dure depuis trois décennies », ajoute-t-il.

La GRC de Prince George a accumulé des milliers de documents au cours de l'enquête sur la disparition de la famille Jack, qui se poursuit depuis près de 30 ans. Photo : GRC de Prince George

Craig Douglass affirme que les enquêteurs ont étudié « des milliers de documents », mais que rien n’a mené à une piste sérieuse.

Marlene Jack, la soeur de Doreen, avait 23 ans lorsque la famille de quatre a disparu. Elle a témoigné dans le cadre de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées en septembre 2017.

Marlene Jack, la soeur de Doreen, a témoigné dans le cadre de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, en septembre 2017. Photo : La Presse canadienne/Darryl Dyck

Elle souhaite garder espoir, mais trouve cela difficile. « C’est frustrant lorsqu’on entend toujours la même chose : "rien de nouveau, rien de nouveau" », dit-elle.

La GRC demande à toute personne qui aurait de l’information à propos de Ronald, Doreen, Russell et Ryan Jack de contacter le détachement de Prince George au 250 561-3300 ou, pour demeurer anonyme, d’appeler Échec au crime au 1 800-222-8477.