Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Brandy Labrecque n’a plus d’endroit où vivre depuis que la Ville d’Oshawa l’a évincée du parc. Les services à l’enfance lui ont pris ses deux enfants qui vivaient avec elle depuis six semaines dans les boisés.

Laissez-nous en paix ou donnez-nous un logement, nous sommes de bonnes personnes, nous ne sommes pas tous des drogués , dit-elle.

Brandy Labrecque a été évincée du parc où elle campait avec ses enfants. Photo : CBC

Mme Labrecque ajoute qu’elle ne veut toutefois pas vivre dans les campements faits de tentes, parce que les gens se font voler leurs affaires. Elle se déplace donc d’un endroit à l’autre de la ville avec ses sacs et valises.

Près d’une centaine de sans-abri vivent le long de la rivière Oshawa dans trois principaux campements de la ville, comme celui qui a été évacué vendredi matin. Ici, on est de passage le plus souvent après avoir connu des problèmes avec l’alcool, la drogue ou la loi... certains ont tout perdu, comme leur emploi.

La travailleuse sociale Christine Thornton de l’organisme DIRE (Direct Intervention Reaching Everyone) leur apporte le nécessaire pour survivre.

Nous leur donnons des toiles en plastique pour qu’ils se protègent des éléments, mais aussi des couvertures, des seringues propres, de l’eau et des produits hygiéniques. Christine Thornton, de l’organisme DIRE

La travailleuse sociale Christine Thornton Photo : CBC

Les locataires de Tent City ont aussi accès aux banques alimentaires et aux agences de santé mentale du centre-ville d’Oshawa.

De tels campements sont illégaux et la Ville d’Oshawa reconnaît qu’elle doit les démanteler lorsqu’il y a des problèmes de sécurité, d’insalubrité ou de santé publique.

Son responsable de l’application des règlements municipaux, Jerry Conlin, explique par exemple que l’un des campements était situé tout proche d’une piste cyclable et qu’on y a retrouvé des seringues souillées par terre. Parfois ce sont des déchets qui sont laissés à ciel ouvert , dit-il.

M. Conlin affirme que la municipalité ne les met toutefois pas à l’amende et qu’elle leur demande plutôt d’aller s’installer plus loin dans le ravin en dehors de la zone urbaine. Il n’y a pas de place pour eux dans les refuges de la municipalité , regrette-t-il.

Robert Brglez dirige l’agence Cornerstone, qui vient en aide à des itinérants et à d’anciens prisonniers. Il confirme que ses établissements sont pleins à 90 % en moyenne cet été.

Nos dortoirs sont remplis et les abris de Toronto sont sous pression avec la crise des réfugiés, si bien que certains itinérants nous racontent qu’ils sont venus jusqu’ici pour frapper à notre porte et demander de l’aide. Robert Brglez , directeur de l’agence Cornerstone

M. Brglez ajoute que ce ne sont toutefois pas tous les itinérants qui veulent vivre dans des refuges.

M. Conlin ne peut confirmer si l’arrivée récente de réfugiés à Toronto a bien contribué au problème, mais il reconnaît que le problème est pire que l’été dernier. Il affirme que la crise du logement social est un problème national et que les trois ordres de gouvernement doivent s’y attarder le plus vite possible.

Le responsable souligne que la Ville d’Oshawa tente entretemps de résoudre la crise de façon ponctuelle en collaborant avec la Société John Howard et les associations de la ville comme Cornerstone pour loger ces sans-abri dans des places temporaires de la municipalité.

Les organisations DIRE et Cornerstone appellent pour leur part les gouvernements à investir davantage dans le logement abordable. Pour l’heure, 5000 personnes sont sur la liste d’attente pour un logement social dans la seule région de Durham.