Comme le veut la tradition, l’endroit où se tient l’événement a été tenu secret jusqu’à la dernière minute.

André Auger, l’un des organisateurs du Dîner en blanc, explique que le parc Cartier-Brébeuf a été choisi parce qu’on y retrouve l’ambiance de la campagne en pleine ville.

« Si on regarde tout autour, c’est de la verdure, c’est super beau, mais juste la rue à côté, c’est des maisons, c’est des buildings, c’est des bâtisses », indique-t-il.

Le Dîner en blanc se déroule habituellement dans un endroit où il n’y a ni voitures ni circulation piétonne. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Né en France il y a 30 ans, le Dîner en blanc est un repas annuel d’amis qui se réunissent dans un endroit public tenu secret jusqu’à la dernière minute.

Tout de blanc vêtus, les participants pique-niquent en plein air dans une ambiance où règnent l’élégance, la convivialité et le savoir-vivre.

Le concept du Dîner en blanc est né en France il y a 30 ans. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

« La magie s’opère »

Comparse d’André Auger, Dany Boulette mentionne que ce sont les participants qui donnent le ton à l’ambiance.

« Ils arrivent avec les nappes, les centres de table. Il y a des gens qui sont tellement imaginatifs, et leur habillement fait en sorte [qu'on n’a qu’à] trouver un site pouvant accueillir 2000 participants et le reste de la magie s’opère avec les 2000 personnes qui arrivent et qui s’installent le soir même », raconte le coorganisateur.

Pour les organisateurs, « l’élégance, la convivialité et le savoir-vivre sont les prémisses de ce chic pique-nique ». Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Encore une fois cette année, le Dîner en blanc a attiré des convives d’un peu partout au Québec, mais également de Philadelphie, New York et du Maine.

« Ça nous rend vraiment heureux de pouvoir leur faire découvrir notre ville sous un autre angle que ce qu’on connaît habituellement dans le Vieux-Québec ou autre », se réjouit André Auger.

Avec les informations de Claudia Genel