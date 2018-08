À Trois-Rivières, les impacts sont mesurables. Par exemple, le camping du Parc de l’île Saint-Quentin affirme avoir reçu deux fois plus de campeurs par rapport à la même période l’an dernier.

Le bureau d’information touristique de Trois-Rivières enregistre une hausse de 1,6 % du nombre de visiteurs pour juillet.

Le coordonnateur au tourisme chez Innovation et développement économique Trois-Rivières, Daniel Rioux, confirme que la saison et la tendance sont excellentes.

L’année passée, on a eu une année record et on continue cette année sur cette lancée. Donc, ce n’était pas un feu de paille les deux, trois dernières années , explique M. Rioux, qui ajoute avoir observé des hausses aussi bien dans l’hébergement que dans les activités.

Outre le beau temps de cet été et la faiblesse du dollar canadien, les grands espaces semblent charmer les touristes qui viennent et reviennent en Mauricie.

La région pourrait d’ailleurs, si la météo le permet, connaître une autre saison record cette année.

D’après les informations de Catherine Bouchard