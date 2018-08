L’an dernier, des remblais ont été aménagés sur les rives de la rivière Saskatchewan Nord pour la construction d’un pont destiné à la nouvelle ligne de train léger. Les remblais ont généré une accumulation de sable en aval des travaux que les Edmontoniens se sont rapidement appropriés, baptisant le lieu « plage accidentelle ».

Puisque le comportement de la rivière est imprévisible, le retour de la populaire plage urbaine n’était pas garanti cet été. Selon Rhonda Norman, une responsable de la Ville d’Edmonton, la plage est maintenant accessible. Sa surface est légèrement boueuse, mais on s’attend à ce qu’elle sèche dans les prochains jours.

Attention! Danger!

Selon, le docteur Christopher Sikora de Services de santé Alberta, il existe des risques de noyade à la plage urbaine en raison du courant de la rivière. Il appelle à la prudence en rappelant que la surface accessible au baigneur est irrégulière et comprend des débris.

L’expert soutient aussi que la qualité de l’eau peut constituer un danger. L’eau de la rivière Saskatchewan Nord contient des contaminants chimiques et des bactéries auxquels s’exposent les baigneurs. L’ingestion de cette eau, même en très petite quantité, peut entraîner de sérieux problèmes gastro-intestinaux. La prudence s’impose : le médecin recommande de ne jamais submerger sa tête dans l’eau de la rivière.

Une plage victime de sa popularité Des résidents du quartier avoisinant de Cloverdale se sont plaints l’année dernière des conséquences de la popularité de la plage. La Ville a donc mis en place plusieurs mesures pour réduire ces inconvénients : restrictions du stationnement de rue pour garantir des places aux résidents du quartier;

réduction de la vitesse maximale autorisée sur la route longeant la plage;

installation de poubelles et de toilettes sèches;

rondes de la police, de gardiens de parc et d’agents de stationnement pour veiller aux respects des règlements.

Quel est l’avenir de la plage accidentelle?

En 2020, les remblais qui ont créé la plage seront retirés, ce qui devrait faire disparaître la plage accidentelle pour de bon.

Or, plusieurs citoyens tiennent à cette plage improvisée. C’est pourquoi la Ville d’Edmonton évalue la possibilité d’aménager une plage permanente. Six emplacements sont à l’étude dans la vallée. Un rapport sera déposé au conseil municipal le 27 août pour identifier les endroits les plus adaptés et suggérer les prochaines étapes pour concrétiser ce projet.