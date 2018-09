Pendant qu'il cumulait plus de 20 ans de travail en milieu psychiatrique (ou il a, entre autres, animé des ateliers de dessin, d'écriture et de marionnettes), Philippe Chauveau a aussi fait de la scénarisation pour la télévision, publié des livres pour jeunes lecteurs, des essais humoristiques pour lecteurs moins jeunes ainsi que de la bande dessinée. Son travail d'écriture lui a valu plusieurs prix, dont un prix international de vulgarisation scientifique pour jeune public au festival de Palaiseau.

Mouf, luisant de sueur, était attaché par les poignets et par les chevilles au lit vissé au plancher. Tranquille, enfin, la poitrine maigre montant et s’abaissant régulièrement. J’avais développé un tic à force de me retrouver dans des situations émotivement destructives : je haussais l’épaule gauche, roulais la droite et finissais en craquant le cou.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Ce texte m’a beaucoup émue. Le récit de la douleur de cet enfant qui n’a jamais eu de chance me semble particulièrement poignant. En plus, l’histoire est racontée de manière efficace et sans détour inutile. De Mouf enchaîné à Mouf à la bibliothèque, le personnage entreprend une évolution importante et porteuse d’un message positif. Évidemment, la culture – les histoires et les images – ne peut pas sauver tout le monde, mais il est rassurant de constater qu’elle peut au moins en aider quelques-uns.

Chloé Savoie-Bernard, lectrice 2018