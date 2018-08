Alors que les producteurs agricoles se plaignent du manque d'eau, la saison est très favorable pour les apiculteur.

Puisque la température est chaude, les abeilles des 600 ruches de Miel des Ruisseaux d'Alma peuvent commencer à travailler plus tôt le matin et terminer plus tard.

En temps normal une ruche produit autour de 45 kilos de miel par été. Cette année, le propriétaire de Miel des Ruisseaux, Patrick Fortier, s’attend à ce qu’elles en produisent de 70 à 80 kilos.

Selon M. Fortier, cette importante production s'explique aussi par la floraison des champs dont le foin n'a pas encore été coupé.

« Les producteurs de lait ont diminué un peu leur temps de fauche, donc on bénéficie de la floraison de certaines plantes qu’on n’a pas normalement », explique-t-il.

On a beaucoup de champs de luzerne en fleurs, ce qui fait un beau miel pâle, c’est vraiment intéressant pour la production. Patrick Fortier, propriétaire de Miel des Ruisseaux

En haute saison, 12 personnes travaillent pour cette entreprise d’Alma. Cette année la compagnie a procédé à l’embauche de trois travailleurs du Guatemala.

Selon le propriétaire, les touristes sont toutefois moins enclins à visiter les installations cet été.

D'après le reportage de Claude Bouchard