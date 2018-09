Catherine Gareau-Blanchard est intervenante psychosociale de formation et travaille présentement en santé mentale. Fascinée par l’esprit humain et les relations sociales, elle y trouve une source intarissable d’inspiration. Curieuse assumée, elle est également passionnée par les arts sous leurs différentes formes, et ce, depuis toujours. Ses arts de prédilection sont actuellement l’aquarelle et l’écriture. La nature est son élément, et c’est sur les sentiers de randonnée parcourant forêts et montagnes qu’elle puise à la fois plaisir, créativité et ressourcement.

Les premières lignes d'Héritage



C’est dans sa vieille voiture, dont j’ai hérité, que j’arrive au grand bloc gris qu’est le complexe funéraire. J’éteins le moteur et attends un instant avant de me glisser au-dehors. L’extérieur de l’habitacle me paraît hostile et les bancs de cuir sous mes doigts me semblent étrangement réconfortants. Je regarde les voitures, nombreuses, qui se suivent à la file et tournent dans le labyrinthe du cimetière adjacent, avant de se vider de leur contenu devant la porte d’entrée. Des hordes successives d’individus se glissent à l’intérieur. C’est une foule noir sur noir, ton sur ton, qui contraste avec les quelques monticules de neige adjacents. Captant mon reflet dans le rétroviseur, je réapplique mon rouge à lèvres et sors.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

À rebours des discours usuels sur le deuil, faits de souvenirs heureux et empreints de nostalgie, ce texte explore un autre versant de la mort, où l'on ne parvient pas à regretter la présence de la personne décédée. Que se passe-t-il lorsque, même dans la mort, la réconciliation n’arrive pas? Ici sont exposées les failles irrémédiables que peuvent contenir les liens familiaux. Bien construit, porté par une voix authentique, Héritage est composé avec une acuité qui, si elle autorise une certaine négativité, est également lumineuse.

Chloé Savoie-Bernard, lectrice 2018

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

La gagnante ou le gagnant remportera : la publication de son texte sur Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture au Banff Centre des arts et de la créativité en Alberta;

une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

Vous aussi, vous écrivez? La période d'inscription pour un autre de nos prix de la création, le Prix de la nouvelle (fiction) est en cours du 1er septembre au 31 octobre!