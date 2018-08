Un texte de Johann Nertomb

En 2002, les libéraux avaient supprimé la commission, faisant ainsi de la Colombie-Britannique la seule province à en être dépourvue. Ce changement inaugure le retour du commissaire des droits de la personne, qui dépendra de l’Assemblée législative.

Le commissaire des droits de la personne travaillera avec la population de la Colombie-Britannique afin de promouvoir l’égalité et l’équité. David Eby, procureur général de la province

Cette commission aura pour mandat de fournir des pistes de réflexion et de développer des outils afin d'éduquer et de promouvoir les droits de la personne. Elle examinera et traitera aussi des questions liées à la discrimination dans la province.

Morgane Oger est en procès contre Bill Whatcott, un activiste chrétien. Photo : Radio-Canada

Morgane Oger est militante LGBT et directrice d'une fondation qui lutte contre les discriminations. Elle est soulagée par l’annonce de la province.

La commission aide avec l’éducation et la prévention […] et cela enlève le poids qu’il y a aujourd’hui sur les individus Morgane Oger, militante LGBT

Actuellement en procès pour deux plaintes contre des actes de discrimination la concernant, elle estime que les choses se seraient passées différemment avec l’existence d’une commission sur les droits de la personne.

Lorsqu’il sera désigné, le futur commissaire aura fort à faire : l’année dernière, lors d’une consultation publique, 25 propositions ont été adressées à la future commission des droits de la personne.