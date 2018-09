Né à Port-de-Paix, en Haïti, par 30 degrés Celcius, Fednel Alexandre a poussé l’audace jusqu’à habiter l’hiver abitibien, à Rouyn-Noranda, par - 30 degrés Celcius. Quand il n’enseigne pas la littérature, il écrit et réfléchit à son rapport au monde, à son rapport au territoire.

Tu sors de l’avion et observes la piste d’atterrissage. Tu ne reconnais pas la ville. Elle non plus ne te reconnaît pas. Difficile de dire lequel de vous deux étrange l’autre. Comme tout étranger de passage ici, tu penses avoir atteint le bout du monde. La poussière te bouche les yeux, les narines et te transforme en une boule de crasse. Ton incrédulité t’empêche de réaliser que tu visites une petite ville du Nord-Ouest d’Haïti au pied de laquelle coule l’éternité bleue de la mer des Caraïbes. Environ deux cent mille âmes y pratiquent le dur métier de vivre.