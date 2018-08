Les terrains en question, situés à proximité des courts centraux, n'avaient pas profité de réparations majeures depuis 22 ans. On y décelait des problèmes d'écoulement des eaux, l'apparition de bulles d'air, voire la présence de fissures.

Les travaux doivent commencer en 2019.

L'an dernier, dans le cadre du volet masculin de la Coupe Rogers, le superviseur de l'Association des joueurs de tennis professionnels (ATP), a dû intervenir pour signaler la présence d'une fissure. L'équipe du tournoi montréalais a utilisé une solution temporaire pour corriger le problème.

« Le superviseur de l'ATP m'a dit "Eugene, your court, it's time." J'ai dit : "Eh bien, oui, on le savait!" », a ainsi déclaré Eugène Lapierre, directeur de la Coupe Rogers.

Tennis Canada prévoit débourser 1,5 million de dollars pour l'ensemble des travaux. Habituellement, quelque 500 000 $ sont consacrés à l'entretien du site.

Et si l'organisation a attendu avant d'aller de l'avant, c'est qu'en raison de la déclinaison féminine du tournoi qui débute lundi, on craignait de manquer de temps pour compléter l'ensemble des démarches.

Avec les informations de Mathieu Prost