Le dossier de l'homme âgé de 82 ans précisait pourtant qu'il ne pouvait manger que des aliments en sauce et haché puisqu'il s'étouffait souvent.

Après avoir servi la collation, la préposée se serait absentée quelques minutes pour se rendre à la salle de lavage. C'est pendant ce court laps de temps que Ghislain Audet s'est étouffé.

Les soins de réanimation cardio-respiratoire ont été prodigués par la préposée à son retour, mais en vain.

Le coroner Carol Gagné conclut à une mort accidentelle, mais y va d'une série de recommandations qui vont dans le sens d'un meilleur suivi des directives alimentaires des patients. Il demande aussi le respect des protocoles de surveillance.

Au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on assure que ces recommandations ont été appliquées auprès des employés et des responsables de la ressource intermédiaire dès le lendemain des événements.

Amélie Gourde, porte-parole du CIUSSS, explique que les protocoles déjà en place ont été rappelés à tous les établissements de santé.

« C’est un événement regrettable et un accident qu’on déplore, mais on a déjà des procédures qui sont en place, avant cet accident-là. Quand ces choses-là se produisent, c’est sûr que c’est un moment pour nous de prendre le temps de vérifier qu’est-ce qu’il a manqué, qu’est-ce qu’on aurait pu faire pour éviter que ça se produise. »

L'homme, qui avait une déficience intellectuelle et qui souffrait de schizophrénie, était patient au CRDI de Saint-Félicien depuis 35 ans.