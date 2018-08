Un texte de François Joly

« Ça me garde éveillé la nuit », raconte le président de l’Association des éleveurs de bœufs de l’Alberta, Charlie Christie.

Son élevage, situé au nord de Calgary, se trouve dans l’une des zones les plus sèches de la province. « Aucun de nos pâturages n’a reçu suffisamment de pluie jusqu’à présent », explique-t-il.

Le sud-est de la province vit actuellement l’un des étés les plus secs de son histoire. La situation est particulièrement problématique dans les régions de Calgary, Medicine Hat et Lethbridge. Depuis un an, les précipitations accumulées y sont à leur niveau le plus bas en 50 ans.

La sécheresse affecte également les fermiers de la province. « Nous allons probablement produire 50% moins de grains que l’an dernier », affirme Laverne Gill, dont la ferme est située à l’est de Medicine Hat.

Il s’inquiète de voir la sécheresse se prolonger. Nous pouvons traverser une année de temps sec, mais quand ça fait deux ou trois ans, tu commences à te demander si ton entreprise est viable

Plusieurs éleveurs de bœufs pourraient être forcés de vendre prématurément certaines de leurs bêtes, faute de pouvoir les nourrir. Laverne Gill, agriculteur

La loterie des orages

Selon le météorologue pour le ministère de l’Agriculture de l’Alberta, Ralph Wright, certaines régions de la province ont reçu plus de pluie que ce que le laissent présager les statistiques officielles. « Nous avons eu plusieurs semaines d’orage. Les stations météo ne rapportent pas une grande quantité de pluie, mais le radar montre qu’il y a plusieurs zones de précipitation, explique-t-il. Mais nous n’avons pas eu de vrai gros système de précipitation depuis plusieurs semaines ».

Les orages peuvent apporter un soulagement temporaire dans certaines zones, mais ils ne couvrent que de petites portions du territoire. Leur effet est très aléatoire et ne compense pas pour l’absence de système dépressionnaire, ajoute-t-il.

L’hiver a de plus été froid et long ce qui a forcé les agriculteurs à retarder la période d’ensemencement. Ils cherchent généralement à planter le plus rapidement possible afin de réduire leur exposition à la période sèche que sont souvent les mois de juillet et août.

Les programmes d'assurance agricole ne sont pas suffisants pour compenser la hausse du prix du foin selon Charlie Christie. Photo : Radio-Canada/Patrick Foucault

Des programmes insuffisants

Questionnée vendredi, la première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, a rappelé que les agriculteurs avaient accès à plusieurs programmes d’aide, dont l’assurance agricole. « Nous allons nous assurer que ces programmes soient accessibles pour aider nos fermiers et nos ranchers », a-t-elle ajouté.

Charlie Christie croit cependant que l’assurance agricole est souvent insuffisante en cas de sécheresse. « Le remboursement que nous recevons pour acheter de la nourriture pour le bétail ne tient pas compte de l’augmentation des prix du foin qu’on observe pendant la sécheresse », déplore-t-il.

Coopérer pour survivre

Il faudra s’attendre à davantage d’étés chauds et secs, ajoute pour sa part la professeure à la faculté de design de l’environnement de l’Université de Calgary, Mary-Ellen Tyler. « Nous avons eu des périodes sèches et humides au cours de l’histoire, rappelle-t-elle. Nous voyons un changement dans l’intensité des précipitations, mais aussi dans le moment de l’année où elles tombent ». Elle croit que le problème est exacerbé par les changements climatiques.

Elle croit que le monde agricole devra s’adapter et tirer des exemples d’autres régions comme l’Australie qui a fait face à une intense sécheresse pendant les années 2000. Elle pense qu’il faudra revoir la gestion des réserves d’eau, notamment l’allocation des permis d’utilisation de l’eau. « Il faut revoir la gestion du système hydrologique, pas seulement l’eau des rivières, mais aussi l’eau souterraine des prairies ».

Certaines solutions techniques permettraient de réduire l’impact de la sécheresse, notamment limitant l’évaporation de surface dans les canaux d’irrigation et en facilitant la circulation de l’eau souterraine qui est parfois entravée par les infrastructures telles que les routes.

Plus que tout, elle croit cependant qu’il sera nécessaire que les agriculteurs commencent à gérer collectivement les réserves d’eau afin de mettre sur pied une stratégie régionale à long terme.