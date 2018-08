La Gendarmerie royale canadienne (GRC) a démantelé toutes ses unités routières, sauf une, au cours des dernières années.

Il n’est pas rare de conduire d’Edmundston à Aulac et de ne voir aucune voiture de police sur la Transcanadienne , affirme Louis-Philippe Thériault, agent de la GRC à Moncton et représentant de l’Association canadienne professionnelle de la police montée.

Les agents de la sécurité routière sont employés par la province pour surveiller les véhicules spéciaux comme les tracteurs ou les camions, mais ils ont aussi le pouvoir d’arrêter et de donner des contraventions à des conducteurs réguliers, ce qu’ils font de plus en plus.

Environ 2000 voitures sont arrêtées chaque année au Nouveau-Brunswick selon John Lunney, qui est en charge de ces agents.

La majorité des infractions enregistrées sont des excès de vitesse, selon des chiffres obtenus par CBC. Parmi les autres types d’infractions enregistrées par ces agents, notons la conduite avec une plaque d’immatriculation expirée, sans assurance ou avec un téléphone cellulaire à la main.

En un mois, entre le 18 juin et le 15 juillet, 134 accusations ont été déposées.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Il y a 17 unités de patrouille opérant dans la province et ces agents, considérés comme des agents spéciaux en vertu de la Loi sur la police, ont le pouvoir d'appliquer la Loi sur les véhicules à moteur et le Code criminel, tout comme les policiers.

Ils sont encouragés à respecter leur mandat principal , explique John Lunney, mais s’ils sont témoins d’un comportement dangereux, comme un excès de vitesse ou une conduite en état d’ébriété, on s’attend à ce qu’ils agissent.

Les véhicules commerciaux demeurent toutefois leur priorité, assure-t-il : ils ont déposé des accusations contre 800 camionneurs pour la même période.

La GRC en manque de main-d’oeuvre

Il fut un temps où des agents de la GRC avaient comme mission de faire respecter le code de la sécurité routière. Ils se plaçaient sur la route avec un radar, à l'affût des excès de vitesse.

Mais cette époque est révolue.

En raison du manque de ressources, la GRC a démantelé les unités de circulation dans la région de Moncton, dans la région du sud-est et dans d'autres régions partout au Nouveau-Brunswick , a déclaré Louis-Philippe Thériault.

C’est malheureux. On entend tous les jours qu’il y a de plus en plus de personnes qui traversent les lumières rouges et qui font des excès de vitesse. Louis-Philippe Thériault, agent de la GRC à Moncton et représentant de l’Association canadienne professionnelle de la police montée

La GRC confirme qu’il ne reste qu’une unité de circulation routière dans la province, mais refuse de dire combien d’agents constituent cette unité et où elle se trouve.

Avec les informations de Gabrielle Fahmy de CBC