Un texte d'Anne-Josée Cameron

Synopsis : il est presqu'impossible de résumer L'immortalité. En simplifiant beaucoup, il y a deux histoires qui se déroulent à des époques qui s'entrecroisent : l'histoire d'Agnès, Paul et Laura, en France au XXe siècle et l'histoire de Goethe et Bettina von Arnim, en Allemagne entre la fin du XVIIIe début du XIXe siècle.

L'écrivain Milan Kundera Photo : C. Hélie

Auteur : Milan Kundera est un écrivain français d'origine tchèque. Il émmigre en France en 1975 et obtient la nationalité française le 1er juillet 1981. Il a écrit ses premiers livres en tchèque, mais utilise désormais le français. En 2001, il a reçu le grand prix de littérature de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. L'Immortalité est paru en 1990. Il s'agit de son dernier livre écrit en tchèque.

On aime :

Le style de l'auteur, sa façon de construire le récit;

la réflexion existentielle à laquelle il nous convie,

l'originalité du texte.