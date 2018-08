Richard, qui préfère ne pas révéler son nom de famille, souffre de syllogomanie, une forme extrême d’accumulation compulsive. L’homme de 53 ans ramasse et conserve des objets dont il est incapable de se débarrasser.

Son logement de l’arrondissement de Charlesbourg est jonché de boites, de sacs de plastique et d’articles de toutes sortes qui s’accumulent du plancher au plafond.

Lors de la visite de Radio-Canada vendredi, l’appartement était tellement encombré qu’il était difficile de s’y mouvoir. Deux pièces étaient inaccessibles tellement elles étaient encombrées.

Richard a reçu un avis d’expulsion le 30 juin dernier. Il avait jusqu’au 3 août pour vider son logement, ce qu’il a été incapable de faire.

Demande d’aide

Le quinquagénaire affirme avoir contacté plusieurs organismes afin d’obtenir de l’aide, mais sans succès.

« Je suis prêt à en jeter, mais je n’ai pas de bénévoles, je n’ai pas de volontaires. J’ai frappé à toutes les portes. Je ne comprends pas qu’à la Ville, ils mettent de l’argent sur un tramway, puis ils ne mettent pas d’argent sur la santé puis des programmes d’aide », déplore-t-il.

Après notre passage vendredi, l’avis d’expulsion a été mis à exécution. Un huissier s’est présenté au domicile de Richard. Il a seulement pu récupérer son chat et quelques effets personnels.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale n’est pas en mesure de quantifier le nombre de personnes souffrant du syndrome de Diogène qui vivent sur son territoire. L’organisation affirme toutefois être régulièrement confrontée à des cas semblables à celui de Richard.

Impacts

La chef des services psychosociaux généraux pour l’arrondissement de Charlesbourg, Karine Plante, explique que les patients hésitent parfois à demander de l’aide.

La pathologie entraîne des impacts non seulement pour les malades, mais également pour leur entourage.

« Ils sont parfois immunisés contre l'odeur, donc ils ne la sentent plus. On ne se rend pas compte que ça peut être désagréable et dérangeant pour le voisinage », dit-elle.

L’accumulation compulsive d’objets présente également un risque d’incendie élevé.

Avec les informations de Camille Simard