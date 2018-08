Un texte de Laurence Royer

Environnement Canada a enregistré le troisième mois de juillet le plus chaud depuis plus de 50 ans dans les municipalités de La Pocatière, de Mont-Joli, de Gaspé et de Baie-Comeau.

À Natashquan, il s'agissait du deuxième mois le plus chaud enregistré en 102 ans.

Les températures moyennes sont environ deux à trois degrés plus élevés que les normales de juillet, ce qui est notable, selon Environnement Canada.

Température de l’eau

Selon le Centre de recherche et d'étude de Sept-Îles (CERSI), l'eau en surface du golfe du Saint-Laurent est également plus chaude cet été.

Les dernières données du CERSI révèlent que l'eau de surface à Sept-Îles est à 22 degrés Celsius alors qu’elle était à 13 degrés Celsius à la même date l’an dernier.

Le propriétaire du Surf Shack à Sept-Îles, Frédéric Dumoulin, remarque que les baigneurs et les amateurs de sports nautiques sont plus nombreux cette année sur les plages de la région.

L’eau est vraiment plus chaude que d’habitude, du moins, à ce moment-ci de l’année. Les plages sont pleines. Frédéric Dumoulin, propriétaire du Surf Shack

Frédéric Dumoulin pratique le surf à Sept-Îles Photo : Virginie Lamontagne

Les températures plus élevées ne passent pas inaperçues sur les plages de Sept-Îles.

L’année passée, on est venu souvent sur la plage est on avait un chandail ou une serviette sur les épaules parce qu’il faisait trop froid. Diane Lazure, citoyenne de Sept-Îles

Faibles précipitations

Par ailleurs, pendant le mois de juillet, les précipitations ont été plus faibles qu’à l’habitude, surtout sur la Côte-Nord. Baie-Comeau reçoit en moyenne 93 millimètres de pluie pendant le mois de juillet. Il est plutôt tombé 73 millimètres de pluie sur la région cette année.

Natashquan a reçu 48 millimètres de pluie pendant le mois de juillet alors que la moyenne est de 105 millimètres.

Environnement Canada parle de sécheresse pour Natashquan et Sept-Îles.

Du côté de Gaspé, il est tombé 80 millimètres de pluie en juillet comparativement à la normale de 100 millimètres.

Au Bas-Saint-Laurent, le nombre de centimètres tombés sur la région se situe toutefois très près des normales du mois de juillet.