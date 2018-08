Anik Boileau signale qu'il n'est pas rare de voir un requin-pèlerin près du littoral, à Sept-Îles, entre autres.

Il y a aucun danger, les requins-pelerins, ce sont des requins qui sont inoffensifs pour les humains. Anik Boileau, directrice du Centre d’éducation et de recherche de Sept-Îles

La directrice du Centre d'éducation et de recherche de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada

Ils vont filtrer l'eau, donc l'eau va passer à travers les branchies, un peu comme les baleines, ils vont filtrer l'eau et ils vont se nourrir de plancton, donc de petits organismes microscopiques, donc il y a aucun danger pour les humains , explique Annik Boileau.

Le requin-pèlerin est peut-être inoffensif, mais il est impressionnant avec une longueur pouvant atteindre 10 mètres et sa bouche de grande taille.

Les observations de requins-pèlerins se multiplient dans le Saint-Laurent, cet été. Au moins six de ces énormes poissons ont été observés dans la région de Sept-Îles, c'est plus qu'à l'habitude.

Les requins-pèlerins ont été aperçus près de l'île Bonaventure. Photo : Facebook

Leur présence effraie certains baigneurs et amateurs de sports nautiques.

Ça m'inquiète un peu pour les gens qui font du kayak et de la planche, c'est pas trop sécurisant. Diane Lazure

Diane Lazure se questionne aussi sur les dangers que peuvent représenter les requins pèlerins dans le fleuve. Photo : Radio-Canada/Alex Lévesque

Je pense que c'est carnivore et ça mange des poissons et de la viande et nous, on est de la viande. Élie Croteau-Basile

Élie Croteau-Basile s'interroge sur le danger pour les baigneurs. Photo : Radio-Canada/Alex Lévesque

De nombreux citoyens ont alerté le centre de recherche et d'éducation de Sept-Îles à la suite de leurs observations.

Une photo aérienne a récemment été prise d'un requin pèlerin, au large des îles Mingan, sur la Côte-Nord. Photo : Station de Recherche des Îles Mingan / Mingan Island Cetacean Study - MICS

L'animal aime bien se prélasser près de la surface pour se réchauffer au soleil.

À Baie-Comeau et Natashquan, par exemple, on vient de connaître le deuxième mois de juillet le plus chaud depuis qu'environnement Canada recueille des données sur la température.

Dans la région, le mercure s'est situé en moyenne de 2 à 3 degrés au-dessus des températures normales. Ce qui influence la température de l'eau.

Le Centre d'éducation et de recherche de Sept-Îles a enregistré des températures de 20 degrés Celsius à la surface de l’eau, c'est un peu plus qu'à l'habitude.

Le requin-pèlerin pourrait apprécier ces conditions qu'on retrouve cette année, ce qui pourrait expliquer les observations plus nombreuses.

D’après le reportage de Katy Larouche