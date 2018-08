Les deux pays ont signé une déclaration de paix le mois dernier, marquant la fin de 20 années de dispute entre les deux États de l'Est africain qui se sont soldées par des dizaines de milliers de morts.

Pendant plusieurs années, des ressortissants de ces pays ont marché dans les rues d'Ottawa afin de militer pour la cessation des hostilités.

En lieu et place de cris anxieux, ce sont des chants de célébration qu'ont entonné vendredi les manifestants, chantant notre différence est notre beauté .

Il y a environ quatre mois, l'Éthiopie était au bord d'une guerre civile , a affirmé Alem Legesse, un organisateur de la marche. Nous voulons démontrer aux Canadiens les changements qui ont cours en Afrique , a-t-il ajouté.

La foule a entravé la circulation de la rue Elgin, entre la rue Nepean et l'avenue Laurier, en direction de la colline du Parlement.

Des centaines de manifestants ont célébré sur la rue Elgin entre l'Hôtel de Ville d'Ottawa et la colline du Parlement. Photo : Radio-Canada/Laura Osman/CBC

Des fleurs pour le nouveau gouvernement éthiopien

La foule a salué le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour son engagement à faire arriver cette paix naissante. Les manifestants l'ont encensé pour avoir restauré les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et l'Érythrée, en plus des réformes qu'il a mises en place dans son pays de plus de cent millions d'âmes.

M. Ahmed a pris le pouvoir en avril et a rapidement libéré des journalistes et des leaders de l'opposition qui étaient emprisonnés. Il a aussi libéralisé l'économie et débloqué des centaines de sites Internet.

Depuis 27 ans, il n'y avait pas de démocratie, pas de liberté là-bas , a dit Tsehay Balacha, de qui la famille se trouve toujours en Éthiopie. Nous sommes vraiment heureux.

Le message pacifiste du premier ministre éthiopien a résonné parmi les manifestants rassemblés à Ottawa pour célébrer les changements.

Les choses s'améliorent pour mon peuple , s'est réjoui Bruck Wubete, un étudiant international originaire de l'Éthiopie. Il espère qu'un jour son pays d'origine reflétera les valeurs de sa terre d'accueil, le Canada.