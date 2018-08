Un texte de Catherine Poisson

Le conseiller municipal du quartier de Newport, Bruno-Pierre Godbout, estime que les méfaits ont commencé il y a environ un mois.

On s'est fait voler des fleurs, des jeunes ont mis le feu à la scène Rona... ça fait un mois que ça dure et que ça traîne , déplore-t-il.

Dans les derniers jours seulement, la surface d'un terrain de basketball qui venait d'être refaite le jour même a été endommagée, des bouées et des palmes de sauveteur ont été volées sur la plage et un filet de volley-ball a été coupé et volé.

Ce terrain de basketball a été endommagé alors que des barricades empêchaient d'y entrer afin de permettre au nouveau revêtement de sécher. Photo : Facebook/Ville de Chandler

Le conseiller affirme que les policiers ont été avisés, mais pour le moment aucun suspect n'a été arrêté.

On aimerait bien que la Sûreté du Québec les attrape, probablement que ce sont les mêmes individus , estime M. Godbout.

C'est malheureux parce qu'on doit réparer et racheter le matériel et ce sont les citoyens qui paient au bout de la ligne. Bruno-Pierre Godbout, conseiller municipal du quartier de Newport

La Municipalité a dénoncé la situation sur sa page Facebook et prévoit installer des caméras de surveillance sur les plages.